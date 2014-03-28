《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月24-28日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：有针对性出台措施，有能力把经济运行保持在合理区间--总理

中国总理李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

--中国数据：汇丰3月制造业PMI初值续降且创八个月低点，印证经济继续走弱

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至48.1，创八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

--中国数据：1-2月规模以上工业企业利润同比增9.4%，增速比上年全年回落

中国国家统计局周四公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,793.1亿元人民币，同比增长9.4%。继续保持增长态势，但增速比上年全年回落2.8个百分点。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，较上年的31个有所减少。

--中国经济：3月煤电油运显示经济运行态势平稳中有所好转--发改委官员

在外界担忧中国经济下行压力加大之时，国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从3月份的煤电油运总体运行情况显示，3月以来经济运行态势平稳中有所好转。

--路透专访：中国今年经济成长可望达标，毋须立即出台刺激--ADB总裁

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周一指出，中国经济尽管有放缓迹象，但今年仍可能成长约7.5%，政府没有出台新刺激举措的迫切必要。亚开行正在修订对中国2014年经济成长的预测。

--中国政策：国务院多管齐下支持企业兼并重组，推行并联式审批

中国国务院最新发布关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见称，将推行并联式审批，避免互为前置条件。上市公司发行股份实施兼并事项，不设发行数量下限，兼并非关联企业不强制要求作出业绩承诺；同时改革上市公司兼并重组股份定价机制，增加定价弹性。

--《分析》服贸争议引爆两岸经济往来的深层焦虑

一项两岸服务贸易协议的审查演变成流血冲突令人始料未及。但也突显了台湾对大陆经济交往有必要建立一套能令大众信服的处理准则，往后争执将有前例可循；但若处理不当，未来的两岸协议或每每陷于苦苦挣扎的境地。

--《焦点》港资银行对大陆企业贷款激增，信贷风险令人关切

短短几年时间里，香港银行业对中国的贷款从零急剧增加到4,300亿美元，让人不禁担心，在中国经济成长减速、债务违约令投资者倍感不安的时候，港资银行在大陆的信贷风险敞口是不是太高了。

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--《焦点》违约威胁风声鹤唳，中国银行业者开始收紧高风险企业放款

一些财务状况不良的中国企业，现在终于遭到银行的冷酷对待--贷款金额缩水且利率更高，而这正是监管当局一直希望看到的发展。路透就融资情况采访15家企业的结果显示，面对中国经济降温，以及当局不会每次贷款违约都会干预的迹象，中国银行业者对于放款对象变得精明务实和挑剔。

--《财经洞察》中国央行创设支小再贷款，优化结构货币政策出“细”活

作为三大货币政策工具之一的再贷款，过去几年曾淡出公众视野。但近半年多来，中国央行对此政策工具的使用创新上却不断发力，凸显出擅于总量调控的中国央行在结构政策上也精耕细作。

--中国金融：政府闪身让市场发挥更大作用，企业的信贷压力上升

负债严重的中国半导体、软件和大宗商品企业，信贷方面亮起告警信号，因为政府审慎地采取回避态度，让市场力量在决定企业成败方面发挥更大作用。

--中国金融：扩大资本市场开放，促进互联网金融健康发展--国务院常务会议

中国国务院周二召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。

--中国央行：将完善存贷款利率统计，研究建立影子银行等统计监测体系

中国央行表示，今年将对金融市场的资金价格进行准确的统计、监测和分析，进一步完善存贷款利率统计，及时、准确、全面反映中国存贷款的总量、增量、期限及利率水平等情况。同时，研究建立影子银行等统计监测体系，加强跨部门统计协作。

--《焦点》人民币汇改提速令外汇业务需求陡增，中国券商意欲分羹

近日人民币兑美元进一步扩大波幅加剧汇率剧烈波动，也令市场中的外汇业务需求陡增。嗅觉敏锐的国内证券业已吁请监管层放开外汇业务，希望能在汇改中分得一杯羹。

--《焦点》中英下周签署人民币结算协议，伦敦成为首个西方结算中心

英国和中国将于下周签署协议，在亚洲之外建立首个人民币交易结算中心。这将使伦敦在欧洲提供人民币交易业务方面占据优势地位。英国财政大臣欧思邦致力于促进金融服务出口，中国是其重点目标。英国去年与中国人民银行达成人民币互换协议，在七国集团(G7)中属于首例。

--中国央行：应让债券违约事件顺应市场力量“自然发生”--副行长

中国央行副行长潘功胜近日表示，在防范系统性风险的前提下，让一些违约事件顺应市场力量而“自然发生”，有利于强化市场纪律的约束，端正产品发行者和投资者的行为，同时有利于财富管理市场的健康发展。

--中国政策：监管机构简化银行间债市开户材料，新立账户闸口或在递进放开

中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。

--路透专访：中国移动支付领域需建开放兼容的安全支付标准--万事达高层

随着中国互联网金融和移动支付领域体量越来越大，中国央行近期加强了监管力度。全球第二大支付网络--万事达中国区高层周二建议，中国的移动支付领域健康发展的核心是建立一个安全支付标准，开放和兼容性应是这一标准的重要考量因素。

--路透专访：海外投资者对A股纳入MSCI指数初期反馈毁誉参半--MSCI主管

在国际指数编制机构MSCI明晟稍早宣布将A股引入旗下指数后，该公司董事总经理谢征傧表示，就目前他们接触的数十家机构或接到反馈来看，海外投资者对于这一计划持赞成或反对意见的大概各占一半。

--《综述》中资国有大行年报仍亮丽，不良贷款有远虑无近忧

以资产计全球最大的银行--中国工商银行 公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。但随着中国经济下行的压力，分析师普遍预计，今年中资银行盈利增速将继续放缓，或回落至个位数。信用风险有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明显大于去年。

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--《焦点》投资者捂紧口袋，中国房地产开发商寻求其他融资选择

由于人们日益担心中国的房地产和债务市场，债权人也愈发挑剔，因此中国房地产开发商正转向商业抵押支持证券(CMBS)，并考虑其他融资选择。债券买家正在回避二级开发商，因为随着中国经济增长放缓，房地产销售也已降温。

--《市场热谈》为争取插旗阿里巴巴IPO，投行不惜舍弃其他肥美交易

中国电商巨头阿里巴巴的首次公开发行(IPO)有望成为史上最大规模的科技股上市案，每一家大型投行都想要分一杯羮。有多想要呢？根据汤森路透的资料，过去一年来，大型投行原本可以从承办其他客户业务赚到却放弃的费用，估计总额达1亿美元。

--《财经洞察》中国央行商行合围支付宝，目标相同目的各异

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下第三方支付机构支付宝--互联网金融的领军者，似乎一夜之间成了众矢之的。对于作为监管者的央行，制定既鼓励金融创新，又保证公平竞争的游戏规则是应有之义。但更重要的是，央行作为货币政策的制定和监管当局，维护金融稳定，防范金融风险，亦是央行考虑问题的重中之重。

--全球贸易：WTO稀土争端中国败诉，中方在评估初裁报告

世界贸易组织(WTO)裁定中国限制稀土和金属出口的做法违规，意味着欧美在这场争端中获胜，他们认为中国的贸易行为不公平。中国商务部表示，乐见WTO认同中国保存资源和保护环境所做的努力，但对其调查组认定中国出口关税、配额和配额管理制度违反WTO规定，感到遗憾。

--香港个股：中信泰富获中信集团借壳将成央企首例，复牌股价大涨30%