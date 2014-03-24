《中国债市每日综述》收益率稳中趋涨，弱经济格局下政策动向更受关注

* 现券收益率稳中趋涨，汇丰PMI初值走弱未推出暖势

* 机构短期关注央行公开市场操作及受其影响的资金面

* 资金供给充足关注明央行操作，中长期关注政策微调动向

* 近期供给增多，新债供求关系有所趋紧

路透北京3月24日 - 中国银行间市场周一现券收益率稳中趋涨，并未受益于汇丰PMI初值走弱。机构短期关注央行公开市场操作及受其影响的资金面，中长期则关注政策微调的动向；近期供给增多，新债供求关系有所趋紧，令债券承压。

“(收益率)震荡有点上，幅度上不明显，三年以内需求还好，五年以上中长期买卖清淡，”上海一银行交易员称，“PMI没带动行情，机构对数据反映有分歧；一级农发结果比预期要稍高些，供给出来了，交易有明显的获利盘，大家有点谨慎。”

他进一步指出，短期关注央行公开市场操作对资金面的影响；中长期看，仍在持续观察经济数据，检视是否会出现政策放松以稳增长的条件。

上海另一大型银行交易员亦表示，政策性金融债和信用债的供给近期进一步增多，现券是否存行情短期全看流动性变化而定。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

农发行周一下午招标的四期债。与三年及五年等较短期限相比，10年期利率较估值水平高出稍为明显。交易员认为，虽然从长期看，经济增速放缓利好长债，但资金面的不确定性预期影响机构介入情绪，对长期限品种看法略显谨慎。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

五年政策性银行基准债--剩余期限约5.81年的固息国开债130204券 最新报价对应收益率5.61%/5.45%，上日尾盘为5.60%/5.42%。 中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.616元，较上日结算价跌0.062元，或0.07%。

**资金供给充足关注明日央行操作**

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周一稳中略涨。市场人士表示，各期限资金供给仍相对充裕，惟14天期限资金因跨月需求略增；七天及隔夜品种拆借仍较容易，机构多关注明日例行缴准日，以及央行公开市场操作力度如何。

上海一银行交易员称，“(资金)还蛮宽松的，早上成交都不太多，就隔夜、七天和一个月一早有成交，14天的开出来的很晚，不过需求感觉不错，可能是因为跨月吧。”

她进一步认为，本周面临季末叠加月底，机构情绪还是稍显谨慎，不过，明日虽面临例行缴准，但市场压力并不大，料将平稳度过。

“现在只是说资金比较平衡，明儿央妈(正回购)一加大力度市场就感觉到了，心态变化很快的，尤其是市场站在中间的时候，”她称。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，资金价格跳升原因不在银行间市场的整体偏紧，而在于大行行为的谨慎和季末各种考核压力的预警。当前的货币政策环境下,虽然有季末的因素， 但资金价格应该不会出现大幅度的转向。预计本周二央行仍将有一定规模的正回购。

上周央行公开市场周二进行了1,000亿元28天期正回购操作，而周四操作量则骤降为260亿元，市场情绪得以安抚。交易员认为，央行稳定市场的意图仍在，未来资金面或不必太过担心。

北京时间17:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4772 2.4850 -0.78

七天 3.5785 3.5668 +1.17

14天 3.8823 3.8037 +7.86

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1050 4.8350 -373.00

七天 3.5400 3.9400 -40.00

14天 3.6250 4.1100 -48.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5200 2.5100 +1.00

七天 3.6000 3.5900 +1.00

14天 3.8500 3.8000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.5000 2.5000 0.00

七天 3.5780 3.6000 -2.20

三个月 5.5000 5.5000 0.00