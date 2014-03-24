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市场报道 | 2014年 3月 24日 星期一 17:28 BJT

《汇市简讯》欧元区PMI数据显示企业产出价格再度下滑

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* 3月Markit欧元区PMI调查显示通缩压力

* 企业降价以提振业务，产出价格指数跌至48.5

* 3月综合PMI跌至53.2，上月为53.3

* 综合PMI显示欧元区第一季GDP成长率0.5%

* 欧元区PMI vs GDP对照图 link.reuters.com/rud84s

* 法国民间部门成长速度增快，德国则放缓(完)

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