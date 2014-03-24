《汇市简讯》欧元区PMI数据显示企业产出价格再度下滑

投行观点：Synchrony Financial目标价由45下调至40美元，评级为买入--Jefferies
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0915GMT
* 3月Markit欧元区PMI调查显示通缩压力
* 企业降价以提振业务，产出价格指数跌至48.5
* 3月综合PMI跌至53.2，上月为53.3
* 综合PMI显示欧元区第一季GDP成长率0.5%
* 欧元区PMI vs GDP对照图 link.reuters.com/rud84s
* 法国民间部门成长速度增快，德国则放缓(完)
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