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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 17:45 BJT

台湾汇市：台币/美元微收升结束连四贬，受人民币及韩元走高带动

* 人民币及韩元走高带动台币区间偏升
    * 外资汇入亦或持续获利了结美元多单
    * 短线台币实质交投区暂看30.500-30.600

    路透台北3月24日 - 台币兑美元  周一收升3分，结束连续四个交易日收贬。汇银人士表
示，随着人民币兑美元即期汇价 及韩元 稍见回升，带动台币区间偏升整理，不过出口商
转趋观望致量能萎缩，短线台币实质交投暂难跳脱盘整格局。
    
    汇银人士指出，国际美元续强力道不再，引起部分外资偏向汇入亦或持续获利了结先前美元多单，令市场
气氛转趋观望新兴亚币是否触底反弹，惟目前市场方向尚未明朗，主交投静待进一步消息面指引，短线台币实
质交投料在30.500-30.600的箱型区间整理待变。
    
    〞国内外局势都不明，包括外有亚币走势及内有反黑箱服贸抗议仍在延烧。〞一位本地大型银行交易员称
。
    
    有交易员提及，尽管台股朝逢政治局势动荡等利空，但仍逆势收红，外资不仅已连续两日买超台股，今日
外资亦偏向汇入，对近期台币走稳将有所助益，短线台币实质交易先看30.550能否突破，下个关口则可望挑战
30.520，但也有交易员认为，亚币趋贬方向仍没改变，现在只是亚币跌深出现美元多单获利了结卖压，后续方
向仍需要进一步消息佐证。
    
    台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以
镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。 
          
    今日台币实质交易区间主要在30.553-30.589，上日则在30.572-30.638。
     
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点由溢价转为小幅折价；一个月
远汇报价 尾盘在30.530/30.550，上日纽约盘收在30.600。
    
    一扫上周跌跌不休的颓势，人民币兑美元即期汇率 周一大幅收升0.58%，报6.1888元，单日升
幅为362点子，创下自2011年10月10日以来的近30个月最大。     
    
    新兴亚洲国家货币周一大多上涨，跟随人民币脱离13个月低位的走势，不过投资者仍忧心有更多证据显示
中国制造业活动疲软而造成经济放缓。 韩元兑美元周一亦在本地市场收高，追随其他新兴货
币的脚步，因人民币兑美元出现反弹，而外资流入韩股也给韩元提供额外支撑。 
    
    台湾加权指数 周一收涨0.33%，证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超71.27亿台币，
连两日买超共计84.71亿台币；上交易日修正后为买超13.44亿台币。 

    本周全球重要经济事件与数据包括：
    3/24(一)：欧元区3月Markit制造业、服务业及综 合PMI初值；美国3月Markit制造业PMI初值；路透举办2
014年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会。
    3/25(二)：德国3月IFO企业景气判断指数；美国1月联邦住房金融局(FHFA)房价指数； 美国3月消费者信
心；美国2月新屋销售年率；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经 济前景发表讲话；费城联邦储备银
行总裁普洛瑟发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。
    3/26(三)：美国3月Markit综合PMI初值；德国2月实质零售销售(3月26-31日公布)；澳 洲央行公布金融稳
定评估报告。
    3/27(四)：台湾央行召开理监事会议并宣布利率决定。中国1-2月规模以上工业企业利 润；美国第四季实
质GDP终值；美国2月成屋待完成销售。
    3/28(五)：欧元区3月企业景气指数；美国2月实质个人支出；路透/密西根大学3月美国 消费者信心指数
；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港发表演说。        
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.622    30.652   30.530-30.667   30.650     5.87    7.69
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.615    30.643   30.553-30.645   30.645     2.69    3.23
                                                                       
 
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