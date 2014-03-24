台湾汇市：台币/美元微收升结束连四贬，受人民币及韩元走高带动

* 人民币及韩元走高带动台币区间偏升 * 外资汇入亦或持续获利了结美元多单 * 短线台币实质交投区暂看30.500-30.600 路透台北3月24日 - 台币兑美元 周一收升3分，结束连续四个交易日收贬。汇银人士表 示，随着人民币兑美元即期汇价 及韩元 稍见回升，带动台币区间偏升整理，不过出口商 转趋观望致量能萎缩，短线台币实质交投暂难跳脱盘整格局。 汇银人士指出，国际美元续强力道不再，引起部分外资偏向汇入亦或持续获利了结先前美元多单，令市场 气氛转趋观望新兴亚币是否触底反弹，惟目前市场方向尚未明朗，主交投静待进一步消息面指引，短线台币实 质交投料在30.500-30.600的箱型区间整理待变。 〞国内外局势都不明，包括外有亚币走势及内有反黑箱服贸抗议仍在延烧。〞一位本地大型银行交易员称 。 有交易员提及，尽管台股朝逢政治局势动荡等利空，但仍逆势收红，外资不仅已连续两日买超台股，今日 外资亦偏向汇入，对近期台币走稳将有所助益，短线台币实质交易先看30.550能否突破，下个关口则可望挑战 30.520，但也有交易员认为，亚币趋贬方向仍没改变，现在只是亚币跌深出现美元多单获利了结卖压，后续方 向仍需要进一步消息佐证。 台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以 镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。 今日台币实质交易区间主要在30.553-30.589，上日则在30.572-30.638。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点由溢价转为小幅折价；一个月 远汇报价 尾盘在30.530/30.550，上日纽约盘收在30.600。 一扫上周跌跌不休的颓势，人民币兑美元即期汇率 周一大幅收升0.58%，报6.1888元，单日升 幅为362点子，创下自2011年10月10日以来的近30个月最大。 新兴亚洲国家货币周一大多上涨，跟随人民币脱离13个月低位的走势，不过投资者仍忧心有更多证据显示 中国制造业活动疲软而造成经济放缓。 韩元兑美元周一亦在本地市场收高，追随其他新兴货 币的脚步，因人民币兑美元出现反弹，而外资流入韩股也给韩元提供额外支撑。 台湾加权指数 周一收涨0.33%，证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超71.27亿台币， 连两日买超共计84.71亿台币；上交易日修正后为买超13.44亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 3/24(一)：欧元区3月Markit制造业、服务业及综 合PMI初值；美国3月Markit制造业PMI初值；路透举办2 014年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会。 3/25(二)：德国3月IFO企业景气判断指数；美国1月联邦住房金融局(FHFA)房价指数； 美国3月消费者信 心；美国2月新屋销售年率；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经 济前景发表讲话；费城联邦储备银 行总裁普洛瑟发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。 3/26(三)：美国3月Markit综合PMI初值；德国2月实质零售销售(3月26-31日公布)；澳 洲央行公布金融稳 定评估报告。 3/27(四)：台湾央行召开理监事会议并宣布利率决定。中国1-2月规模以上工业企业利 润；美国第四季实 质GDP终值；美国2月成屋待完成销售。 3/28(五)：欧元区3月企业景气指数；美国2月实质个人支出；路透/密西根大学3月美国 消费者信心指数 ；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港发表演说。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.622 30.652 30.530-30.667 30.650 5.87 7.69 元太外汇经纪公司 30.615 30.643 30.553-30.645 30.645 2.69 3.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.025/0.035 美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.100/-0.075 (完)