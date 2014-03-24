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债券 | 2014年 3月 24日 星期一 17:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元守在五周低点附近，对英国升息的预期时间推后

由于英国央行扩大了引发利率调整的条件范畴，令有关英国可能在近期升息的预期减弱。

“决策者们淡化了前瞻性指引，现在对于何时可能调升利率变得更加模糊不清了。”纽约梅隆银行分析师Neil Mellor说道，“将取决于数据表现。”

周二将出炉的英国CPI数据就是可提供线索的一个报告。2月CPI预估是增长1.7%，1月增幅为1.9%。

摩根士丹利在报告中指出，“市场预期2月通胀率进一步下滑，这将增大英镑近期的下行压力，尽管最近也有更为利好的增长和活动数据发布。”(完)

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