CNH动态：离岸汇价收盘大涨逾百点，境内涨势触动空头回补

路透香港3月24日 - 上周一波幅扩大后中间价 首见高开，为周一离岸人民币 多头注入一剂强心针，现汇价格整日走高，午后并在在岸现汇大涨推助下，大涨逾百点子。

交易商指出，随着离岸价格远离市场关注的6.20水平，结构性产品停损危机暂告解除，先前因此押注美元多头的基金及交易员反手丢出部位，带动离岸汇价自上周五来连续第二天上涨。

“先前有些人想要触发美元/CNH 6.20以上的停损，看起来机会不大，把手中多头部位平仓。”一外资行交易员说。

本地时间下午5:45时，离岸人民币 报6.1880，较上日尾盘6.2010上涨130点子或0.21%。此波人民币下跌，最低是3月20日的6.2128。

另一中资行人士则表示，离岸市场以在岸及中间价为依归，只要中间价持稳在这个水平，现汇也跟着走稳。但他不认为汇价有大涨的可能，主要将在6.1700-6.2000大区间波动。

“基本面还不支持人民币走强，短期内市场也没有这样的气氛。”他说。

由于不少投资者结构性期权止蚀价格在6.20以上，市场先前预期，一旦人民币跌破此价格，可能迫使投资者必须平仓手中部位。然而，这些期权合约很多是每月结算一次，结算日当天汇价跌破合约价格，投资者才有处分部位的压力，并非如交易部位一样跟随市场价格随时平价（mark to market）。而合约结算日以月底居多。

一扫上周跌跌不休的颓势，人民币兑美元即期汇率 周一大幅收升0.58%，报6.1888元，单日升幅为362点子，创下自2011年10月10日以来的近30个月最大。交易人士反映，上周五出现反弹迹象已让观望的做多情绪蠢蠢欲动，今天中间价高开予以确认，使得客盘结汇占据上风，而汇价持续升值引发美元多头止损连锁涌出，促尾盘升幅进一步扩大。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

汇丰亚洲区经济学家屈宏斌指出，几乎今年以来中国的宏观数据都较预期差，意味着整体经济成长可能会滑落至7.5%之下。不过，这可能也会促成政府立即推出对策，包括降低私人投资门槛、引导放款利率下降等。他同时认为，中国政府不太可能利用人民币贬值作为提振成长的工具，因为还有更多更有效的方式。（完）

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