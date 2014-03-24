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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 17:53 BJT

《全球汇市》欧元受德国数据打压回吐涨幅，美元持稳

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3775 1.3791 -0.12 +0.22 1.3745

美元/日圆 102.49 102.23 +0.25 -2.67 105.30

欧元/日圆 141.17 141.03 +0.10 -2.39 144.63

美元/瑞郎 0.8846 0.8830 +0.18 -0.92 0.8928

英镑/美元 1.6482 1.6484 -0.01 -0.45 1.6556

美元/加元 1.1231 1.1219 +0.11 +5.75 1.0620

澳元/美元 0.9095 0.9079 +0.18 +2.04 0.8913

新西兰元/美元 0.8521 0.8532 -0.13 +3.84 0.8206

欧元/瑞郎 1.2188 1.2173 +0.12 -0.68 1.2271

欧元/英镑 0.8357 0.8357 +0.00 +0.72 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8670 8.8601 +0.08 +0.22 8.8474

美元/挪威克朗 6.0610 6.0482 +0.21 -0.09 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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