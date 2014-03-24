《全球汇市》欧元受德国数据打压回吐涨幅，美元持稳

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3775 1.3791 -0.12 +0.22 1.3745
美元/日圆 102.49 102.23 +0.25 -2.67 105.30
欧元/日圆 141.17 141.03 +0.10 -2.39 144.63
美元/瑞郎 0.8846 0.8830 +0.18 -0.92 0.8928
英镑/美元 1.6482 1.6484 -0.01 -0.45 1.6556
美元/加元 1.1231 1.1219 +0.11 +5.75 1.0620
澳元/美元 0.9095 0.9079 +0.18 +2.04 0.8913
新西兰元/美元 0.8521 0.8532 -0.13 +3.84 0.8206
欧元/瑞郎 1.2188 1.2173 +0.12 -0.68 1.2271
欧元/英镑 0.8357 0.8357 +0.00 +0.72 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8670 8.8601 +0.08 +0.22 8.8474
美元/挪威克朗 6.0610 6.0482 +0.21 -0.09 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/杜明霞/洪曦/王洋/张明钧/高琦)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。