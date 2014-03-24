版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 17:51 BJT

东欧情势：乌克兰下令军队撤离克里米亚--代理总统

路透基辅3月24日 - 乌克兰代理总统Oleksander Turchinov周一表示，在俄罗斯军队的威胁及压力下，乌克兰已经从克里米亚地区撤出军力。

Turchinov表示，由于人员及他们的家人面临生命威胁，因而作出这个决定。稍早俄罗斯部队进入Feodosia附近一处乌克兰主要海军陆战队基地。

“国家防卫安全理事会已指示国防部在克里米亚进行撤军，及军眷的撤离，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐