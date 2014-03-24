东欧情势：乌克兰下令军队撤离克里米亚--代理总统

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透基辅3月24日 - 乌克兰代理总统Oleksander Turchinov周一表示，在俄罗斯军队的威胁及压力下，乌克兰已经从克里米亚地区撤出军力。
Turchinov表示，由于人员及他们的家人面临生命威胁，因而作出这个决定。稍早俄罗斯部队进入Feodosia附近一处乌克兰主要海军陆战队基地。
“国家防卫安全理事会已指示国防部在克里米亚进行撤军，及军眷的撤离，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。