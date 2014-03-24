更新版 1-台湾货币市场：短率仍相对稳定，外资资金供应暂时无虞

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 短率暂时稳定
* 外资未见明显汇出
* 票券商缺口不大 (更新拆款数据及存单发行细节)
记者 林妙容
路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周一仍持在近日区间内。市场资金调度人士指出，本周虽已临近季底，但此前多数金融机构已提前调度，本周开始见回补此前开出的负数，以调整积数为主，未见大笔款项的进出。
他们表示，由于台湾内部因两岸服务贸易协议争议出现干扰，市场一度担忧是否引发外资汇出，但外资银行暂时未出现资金过度短缺现象，令市场的低利率资金供应暂时无虞，整体资金水位仍偏向宽松，除非季底突现企业客户的大额借款，否则一般预料本周银行间短率仍将一如以往平稳。
〞我们暂时没有看到明显的汇出，市况算平静。〞一位外资银行交易员表示。
台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。
此外，市场对台湾央行本周将举行的第一季理监事会，一致预期不会出现货币政策变化。但也同时观察央行在公开操作中，是否持续加大收回游资的力道，以确认市场宽松的现况能否持续。
银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，上日收0.388%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，上日区间在0.380-0.430%。
**短票缺口不大**
短票市场方面，票券商指出，因上周已提前因应临近季底的资金调度，落在本周的资金缺口不大，需要调度的资金量不多，使得短票利率及与银行的跨月拆款利率均维持在既有区间。
〞除了少数银行资金仍不能跨月外，其他都可以了，...事实上我们也不缺(钱)。〞一位大型票券商交易员说。
票券商交易员指出，此前已尽量避开本周的缺口，加上本季跨季资金调度的难度不高，市况十分和缓，多数以到期续作为主，预料银行端也以调整积数为主，当日超额准备有机会渐渐转为正数。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。
台湾央行周一共发行4,054亿台币存单，与今日存单到期金额4,052.3亿相较，存单发行余额增1.7亿。
本周央行存单到期总额为9,607.55亿台币，其他交易日落点分别为周二996.25亿、周三2,303.2亿、周四2,202.8亿及周五53亿。
拆款中心 资料显示，周一超额准备为176亿台币，累计超额准备为负1,027亿台币、加计前期1%的超额准备为负510亿台币。
**RP利率仍在低位**
债券市场附买回(RP)利率仍在低位。交易员表示，虽然季底的脚步愈来愈近，部分投信出现被赎回的情况，但是整体而言并不普遍，季底的紧缩效应尚不明显。
交易员表示，本周开始即将进入季底的紧缩期，目前零星个别的投信被赎回，但仍有大型的投信资金仍多，积极要券之下，让债券市场附买回利率稳于低位。
〞今天情况还好，不过有人说明天有基金会被赎回，〞一位大型证券商交易员说。
大型票券商交易员也表示，部分大型的投信仍有余钱想投入债券附买回市场，但目前券并不多，〞我就挤了一些公债出来做很短的，维持一点关系。〞前述交易员表示。
他们也说，由于目前市场不少大型的银行已开始提供跨月的拆款予票券商，令其季底的压力舒缓不少，在此情况持续之下，更减轻季底的资金压力。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，与上日同。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。
本周公司债及金融债交割情况为：周二(25日)上海商银将交割67亿台币，周四(27日)台工银交割13亿金融债、周五(28日)兆丰银行将交割金融债30亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良/杨淑祯)
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