《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月25日

*工商时报：

--为解决服贸争议，立法院长王金平上日下午邀集朝野党团进行朝野协商，由于国民党团坚持服贸协议已送交院会；民进党则坚持退回委员会处理，双方各说各话，协商再度破局，预计今天下午再议。

--受惠日圆贬值灌进汇兑收益，加上业外金鸡母--大陆东风日产汽车贡献70亿台币的惊人投资收益，裕隆日产汽车 去年每股获利飙上24.33台币，刷新台湾上市车厂每股获利新高，法人估每股配息上看20至22台币。

--和硕 去年获利达95.54亿台币，比2012年暴增近五成，全年EPS为4.16台币，创下与华硕分家后新高；尽管部分法人对和硕今年表现看法偏保守，估EPS只有4.06元，但执行长程建中强调，〞实在太保守〞，今年不论是EPS、股东权益报酬率（ROE）、获利净利率，都会高于去年。

--金管会上日业务会报通过国泰世华银行申请上海子行案，国泰世华银行有意在得到中国银监会核准后，规划将现有的上海分行、闵行支行等，都并入上海子行旗下，扩大服务范畴。

--台塑 将投入住宅制造业。董事长李志村上日表示，台塑将和日本旭化成房屋合作进行〞住宅新事业研究开发计画〞，共同开发适合台湾生活习惯与市场需求的精致透天住宅系统技术。

*经济日报：

--日月光 高雄K7厂上日获高雄市环保局有条件通过复工审核，业界预期最快可在4月复工，化解日月光遭联发科 、高通 等大客户转单冲击，带动第二季营运强劲弹升。

--财政部表示，现行不动产税制虽然多有缺漏，导致房产税负无法反映实际获益，不过目前仍非推动房产合一税制的最适时机，但未来将以此做为不动产税制渐进改革的目标。

--兆丰金控 今日召开董事会，拟将额定资本额一口气调高到2,000亿台币以上，比现行大增逾700-800亿元，除了因应兆丰金衔命将进行公公并(公股银行合并)需求，也是为了兆丰金即将在东南亚并购当地银行，便于办理高额现金增资，筹措银弹。

--友达 经营太阳能电厂有成，并重组太阳能事业，将成立星河能源公司，专责经营太阳能电厂，并建立电厂投资平台，引进外部财务性投资人，希望在面板事业转亏为盈后，持续提升太阳能的经营绩效。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。