重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料多在二级附近，短端关注资金变化

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：1年50亿元；7年70亿元

* 3/5/10年60亿元

* 招标时间: 1/3/5年：3月25日9:30-10:30

* 7/10年：3月25日9:30-11:10

* 受访人数: 8位

* 预测区间: 4.68%-4.81%；5.15%-5.28%；5.32%-5.42%；5.50%-5.60%；5.55%-5.63%

* 预测均值: 4.75%；5.21%；5.37%；5.54%；5.59%

路透上海3月24日 - 中国国家开发银行 周二将再增发今年第一至五期固息债(福娃债)。路透调查显示，经济形势不佳并未明显提振债市，现券整体仍以弱市震荡为主。在此情况下，明日增发债收益率料多在二级水平附近。

交易员并称，与其他期限相比，一年期品种受资金面波动影响更为明显。因此明日央行公开市场正回购操作规模与预期偏离程度的大小，决定着该期限新债的变数。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

上海一银行交易员表示，近期以来，资金面变化主导着现券走势，因此不佳的经济数据公布后，债市并未直接受益，市场整体呈现弱市震荡格局。因此明日多数新债结果有望落在二级水平附近。

他还指出，方向不明情况下，公开市场正回购操作规模，对市场心态影响也较大，一年期品种定位还要再看明日央行回笼力度。

国开行上述新债标的券最新估值 分别为4.7299%、5.2116%、5.3644%、5.5300%和5.5700%。

而银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.8121%、5.2263%、5.3746%、5.5329%和5.5705%。

农发行今日下午招标了四期固息债。与三年及五年等较短期限相比，10年期利率较估值水平高出稍为明显。交易员认为，虽然从长期看，经济增速放缓利好长债，但资金面的不确定性预期影响机构介入情绪，对长期限品种看法略显谨慎。

明日国开行增发五期债的具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1年：50亿元

7年：70亿元

3/5/10年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月25日9:30-10:30

7/10年：3月25日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月1日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1/5/10年：3月26日-4月1日

3/7年：3月31日-4月1日

上市日 1年：4月3日

3/5/7/10年：4月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权)

3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%

(加权) (加权)

3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%

(加权) (加权)

3/18增发中标收益率 4.5519% 5.1232% 5.2986% 5.4806% 5.5304%