中国证券：第一季股权融资额降三成，广发跃居承销首位--汤森路透

路透上海3月24日 - 根据汤森路透最新统计数据，2014年首季中国企业在全球股权资本市场（ECM）上融资额达171亿美元，较去年同期下降28.5%；在中国企业全球股权融资承销商中，广发证券 一举跃升至首位，而去年第一季位居首位的瑞银集团 滑落至第24位。

ECM一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债。今年一季度，随着A股IPO的重启，中国企业的IPO发行共募资72亿美元，同比激增8.27倍；其中A股IPO融资额达56亿美元，而去年同期为空窗；海外IPO为16亿美元，大多在香港上市。

一季度中国企业在全球的再融资和可转债分别为72亿美元和26亿美元，较去年同期分别下降55%和63%。

就承销商而言，广发证券因承销特变电工 配股（募资36.6亿元人民币）、杰瑞股份 定向增发（募资规模30亿）等八个项目，承销额共计16.78亿美元，由去年的39位跃升至首位。海通证券 和中信集团分列第二和第三位。