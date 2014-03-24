香港个股：嘉华国际称落实39.8亿港元银团贷款

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透香港3月24日 - 香港中小型地产商--嘉华国际 周一宣布，与10间国际及本地银行落实一项39.8亿港元的五年期信用定期贷款及四年期循环贷款，两笔贷款的年利率分别为香港银行同业拆息（HIBOR）加1.55%及1.35%。
公司新闻稿称，该银团贷款正好让集团为一笔即将到期的贷款进行再融资，并为集团提供额外财务资源，以把握投资机会。
嘉华国际表示，由于银行机构对是次融资反应踊跃，最终同意把银团贷款金额由30亿港元提升至39.8亿港元。
中国银行(香港) 、星展银行、富邦银行(香港)有限公司/台北富邦商业银行股份有限公司、恒生银行 、汇控 旗下香港上海滙丰银行及大华银行负责是次银团贷款的协调安排。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。