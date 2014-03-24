香港个股：嘉华国际称落实39.8亿港元银团贷款

路透香港3月24日 - 香港中小型地产商--嘉华国际 周一宣布，与10间国际及本地银行落实一项39.8亿港元的五年期信用定期贷款及四年期循环贷款，两笔贷款的年利率分别为香港银行同业拆息（HIBOR）加1.55%及1.35%。

公司新闻稿称，该银团贷款正好让集团为一笔即将到期的贷款进行再融资，并为集团提供额外财务资源，以把握投资机会。

嘉华国际表示，由于银行机构对是次融资反应踊跃，最终同意把银团贷款金额由30亿港元提升至39.8亿港元。