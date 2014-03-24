东南亚股市：泰国股市因政治疑虑再起收于两周低位，新加坡股市上扬

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透曼谷3月24日 - 泰国股市周一收于两周低位，因政治紧张形势升温，而且国内投资者带头抛售。新加坡股市则录得六个月来最大涨幅，得益于投资者买入近期大跌的银行和地产类股。
泰国股市 收低0.78%报1,349.90点，为3月10日以来最低收位。
泰铢 走软，因市场重又对该国政治动荡忧心忡忡。此前泰国宪法法院认定2月的选举结果无效。
穆迪称，此举加剧了泰国经济增长前景的下档风险，并提升了在该国反政府与支持政府的组织之间爆发范围更大且更激烈的对抗行为的风险。
“这一发展对泰国的信用评级不利，因为已持续四个月之久的政治危机可能延续至今年下半年，”该机构在报告中称。
路透数据显示，国内机构与散户投资者共计卖超13.5亿泰铢，外资则买超9.41亿泰铢，为三日来首见。
新加坡股市是今日的亮点，海峡时报指数 攀升1.25%，为9月19日以来的最大单日涨幅。星展银行 和香港置地 领涨。
马来西亚股市 升至逾两周高位，菲律宾股市 连续第三日收低，印尼股市 则连续第二日收升，受助于外资买盘。
股票交易所及汤森路透数据显示，外资在马来西亚股市买超1.86亿马币(林吉特)，在菲律宾股市买超3.07亿披索，在印尼股市买超2.68亿卢比。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 401.62 1.56 +0.39 +3.41 388.37
新加坡 3111.83 38.44 +1.25 -1.76 3167.43
马来西亚 1833.85 13.37 +0.73 -1.77 1866.96
泰国 1349.90 -10.60 -0.78 +3.94 1298.71
印尼 4720.42 20.21 +0.43 +10.44 4274.18
菲律宾 6400.67 61.41 +0.97 +8.67 5889.83
越南 607.55 5.80 +0.96 +20.40 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有