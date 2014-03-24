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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 19:42 BJT

东南亚股市：泰国股市因政治疑虑再起收于两周低位，新加坡股市上扬

路透曼谷3月24日 - 泰国股市周一收于两周低位，因政治紧张形势升温，而且国内投资者带头抛售。新加坡股市则录得六个月来最大涨幅，得益于投资者买入近期大跌的银行和地产类股。

泰国股市 收低0.78%报1,349.90点，为3月10日以来最低收位。

泰铢 走软，因市场重又对该国政治动荡忧心忡忡。此前泰国宪法法院认定2月的选举结果无效。

穆迪称，此举加剧了泰国经济增长前景的下档风险，并提升了在该国反政府与支持政府的组织之间爆发范围更大且更激烈的对抗行为的风险。

“这一发展对泰国的信用评级不利，因为已持续四个月之久的政治危机可能延续至今年下半年，”该机构在报告中称。

路透数据显示，国内机构与散户投资者共计卖超13.5亿泰铢，外资则买超9.41亿泰铢，为三日来首见。

新加坡股市是今日的亮点，海峡时报指数 攀升1.25%，为9月19日以来的最大单日涨幅。星展银行 和香港置地 领涨。

马来西亚股市 升至逾两周高位，菲律宾股市 连续第三日收低，印尼股市 则连续第二日收升，受助于外资买盘。

股票交易所及汤森路透数据显示，外资在马来西亚股市买超1.86亿马币(林吉特)，在菲律宾股市买超3.07亿披索，在印尼股市买超2.68亿卢比。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 401.62 1.56 +0.39 +3.41 388.37

新加坡 3111.83 38.44 +1.25 -1.76 3167.43

马来西亚 1833.85 13.37 +0.73 -1.77 1866.96

泰国 1349.90 -10.60 -0.78 +3.94 1298.71

印尼 4720.42 20.21 +0.43 +10.44 4274.18

菲律宾 6400.67 61.41 +0.97 +8.67 5889.83

越南 607.55 5.80 +0.96 +20.40 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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