中国政策：监管机构简化银行间债市开户材料，新立账户闸口或在递进放开

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透北京3月24日 - 中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。
联名下发通知的监管机构包括全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司。就功能而言，同业拆借中心偏市场前台，中债登和清算所偏后台。
中债登相关人士向路透表示，开户的先决条件是获得央行上海总部的市场准入备案，上述三家机构再完成各自权属程序。
通知并称，联网或开户材料提交齐全后，同业拆借中心、中债登和上海清算所在三个工作日内完成联网或开户手续。
央行上海总部官方人士尚未被联络到证实此消息。
自去年4月中国债市监管风暴始，银行间债市账户管理节节完善。首先暂停丙类户新开户业务，并暂停了券商资管、信托计划和基金专户等部分乙类户的开户业务；接着，叫停一般企业法人丙类户买入业务，禁止同一金融法人账户间交易；再次，清理2010年来开立的非金融机构丙类户。
今年2月，暂停已久的银行理财银行间债市开立新账户，终获得央行绿灯放行重启，并正式引入第三方托管概念，鼓励银行理财产品由自托管向第三方托管转型。 此次放闸，或可视作监管层银行间债市账户整肃阶段性目标已达成。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。