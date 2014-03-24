中国政策：监管机构简化银行间债市开户材料，新立账户闸口或在递进放开

路透北京3月24日 - 中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。

联名下发通知的监管机构包括全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司。就功能而言，同业拆借中心偏市场前台，中债登和清算所偏后台。

中债登相关人士向路透表示，开户的先决条件是获得央行上海总部的市场准入备案，上述三家机构再完成各自权属程序。

通知并称，联网或开户材料提交齐全后，同业拆借中心、中债登和上海清算所在三个工作日内完成联网或开户手续。

央行上海总部官方人士尚未被联络到证实此消息。

自去年4月中国债市监管风暴始，银行间债市账户管理节节完善。首先暂停丙类户新开户业务，并暂停了券商资管、信托计划和基金专户等部分乙类户的开户业务；接着，叫停一般企业法人丙类户买入业务，禁止同一金融法人账户间交易；再次，清理2010年来开立的非金融机构丙类户。