国际油市：亚洲180-cst燃料油升水降至两周低点，因买兴不旺

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透新加坡3月24日 - 180-cst燃料油现货升水周一降至两日低点，因市场中买兴寥寥，导致出价明显下滑。
路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价升水为每吨1.75美元，下降0.6美元。
路透计算表明，买方现货出价每吨至少下降了3美元。
周一对4月8-12日装船180-cst船货的最高买方出价来自嘉能可，较新加坡现货报价持平，上周五维多给出的最高出价则为升水3美元。
贸易机构新加坡国际企业发展局(IES)周一公布的数据显示，3月19日止当周新加坡在岸燃料油库存减少78.6万桶或4%，降至1,869.2万桶的两周低点。
来自美洲的燃料油供应共计37.6万吨，在3月19日止当周抵达新加坡的船货中所占比重接近45%。
今日无交易达成的报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。