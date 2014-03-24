国际油市：亚洲180-cst燃料油升水降至两周低点，因买兴不旺

路透新加坡3月24日 - 180-cst燃料油现货升水周一降至两日低点，因市场中买兴寥寥，导致出价明显下滑。

路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价升水为每吨1.75美元，下降0.6美元。

路透计算表明，买方现货出价每吨至少下降了3美元。

周一对4月8-12日装船180-cst船货的最高买方出价来自嘉能可，较新加坡现货报价持平，上周五维多给出的最高出价则为升水3美元。

贸易机构新加坡国际企业发展局(IES)周一公布的数据显示，3月19日止当周新加坡在岸燃料油库存减少78.6万桶或4%，降至1,869.2万桶的两周低点。

来自美洲的燃料油供应共计37.6万吨，在3月19日止当周抵达新加坡的船货中所占比重接近45%。

今日无交易达成的报告。(完)

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