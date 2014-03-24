中国经济：各国宏观政策协调遇困难，发达国家更要注意政策外溢效应--总理

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透北京3月24日 - 中国国务院总理李克强周一表示，各国宏观政策协调遇到困难，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应。
李克强是在会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时做出上述表示的。
他用三个“是”与“但是”来概述当前世界经济：一是总体形势有新的变化，但是仍然错综复杂，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应；二是新兴市场面临困难和挑战，但是仍为世界经济增长的重要力量；三是各国宏观政策协调遇到困难，但是仍然应该发扬同舟共济精神，巩固和加强在20国集团等框架下的对话、协调与合作。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。