国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至一个半月高位，因欧洲船货减少

路透新加坡3月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至每吨140.33美元的一个半月高点，因欧洲对亚洲的出口减少导致供应收紧。

交易员称，韩国Lotte Chemical买入两船5月上半月发货的石脑油船货，估计平均较日本C&F价格每吨升水17美元，为12月20日以来韩国买家支付的最高现货升水。

交易员称，Lotte Chemical或已买入最多2.75万吨发往丽水市的石脑油，并购买了2.75万吨发往大山的石脑油。

“欧洲运往亚洲的供应减少，是导致供需平衡出现一面倒情形的关键因素，”新加坡一名交易员表示。

亚洲汽油裂解价差则降至每桶8.41美元的一个月低点，因越南Petrolimex已结束标购，而且印尼4月进口量预计低于3月。

Petrolimex此前计划招标采购共计13万吨92号和95号第二季发货的汽油。目前暂时不清楚最终的招标结果如何，不过交易员称，一些船货的购买价较新加坡FOB报价每桶升水约0.7-0.8美元。

亚洲市场达成六笔汽油交易，不过没有石脑油交易达成。(完)

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