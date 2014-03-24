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2014年 3月 24日 星期一 20:18 BJT
投行观点：BMO将BBCN Bancorp的评级由表现优于大盘下调至与大盘一致
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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投行观点：Synchrony Financial目标价由45下调至40美元，评级为买入--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Ventas Inc目标价由61上调至64美元，评级为持有--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Wesco Aircraft Holdings目标价由13下调至11美元，评级为表现劣于大盘--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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