表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.050%，投标倍数为4.61

路透华盛顿3月24日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.051 价格 99.987361 高值得标比率 18.52% 投标倍数 4.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,854,900 总投标 115,299,492,900 竞争性投标得标 23,729,486,000 非竞争性投标得标 463,868,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/27 到期日 2014/06/26 CUSIP码 912796BP3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)