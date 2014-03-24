表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.075%，投标倍数为5.05

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透华盛顿3月24日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.070 低值 0.050 投资 0.076 价格 99.962083 高值得标比率 56.04% 投标倍数 5.05 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,966,800 总投标 116,266,248,800 竞争性投标得标 21,627,438,000 非竞争性投标得标 397,528,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/27 到期日 2014/09/25 CUSIP码 912796DW6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。