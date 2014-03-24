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债券 | 2014年 3月 25日 星期二 01:23 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因美国制造业数据疲弱

* 美国3月制造业活动增长缓慢

* 欧洲央行管委利卡宁的温和讲话拉低区内公债收益率

* 希腊公债继续表现出色

路透伦敦3月24日 - 欧元区公债收益率周一下跌，此前数据显示美国制造业放缓，令投资人买回部份之前出售的公债，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能较预期提早升息时投资者出售这些公债。

上周美联储主席叶伦称联储可能在今年秋季结束购债，且可能在之后的六个月左右升息，令市场意外，引发公债被抛售。

但数据显示美国3月制造业活动从2月触及的近四年高位放缓，令人怀疑若美国经济增长低于预期，美联储会否这么快升息。

德债收益率 跌4.5个基点，报1.59%，回吐叶伦讲话后录得的大部份升幅。最高评级的欧元区公债收益率跌3-4个基点不等。西班牙和意大利公债收益率持平，在美国数据出炉后一度下跌。

德国制造业数据也弱于预期，尽管法国制造业增长速度快于预估。

欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，由于失业率高企和多数工厂仍有许多闲置产能，欧洲央行预计将在更长时间内维持利率在低位。[ID: nL4T0ML280]利卡宁的言论也拉低欧元区公债收益率。

标准普尔上周五确认希腊主权债信评级为B-/B，评级展望稳定，并称认为希腊经济正在逐步恢复平衡。

希腊10年期公债 收益率跌19个基点，报6.73%，30年期公债 收益率跌13个基点，报6.59%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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