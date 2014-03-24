欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因美国制造业数据疲弱

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
* 美国3月制造业活动增长缓慢
* 欧洲央行管委利卡宁的温和讲话拉低区内公债收益率
* 希腊公债继续表现出色
路透伦敦3月24日 - 欧元区公债收益率周一下跌，此前数据显示美国制造业放缓，令投资人买回部份之前出售的公债，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能较预期提早升息时投资者出售这些公债。
上周美联储主席叶伦称联储可能在今年秋季结束购债，且可能在之后的六个月左右升息，令市场意外，引发公债被抛售。
但数据显示美国3月制造业活动从2月触及的近四年高位放缓，令人怀疑若美国经济增长低于预期，美联储会否这么快升息。
德债收益率 跌4.5个基点，报1.59%，回吐叶伦讲话后录得的大部份升幅。最高评级的欧元区公债收益率跌3-4个基点不等。西班牙和意大利公债收益率持平，在美国数据出炉后一度下跌。
德国制造业数据也弱于预期，尽管法国制造业增长速度快于预估。
欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，由于失业率高企和多数工厂仍有许多闲置产能，欧洲央行预计将在更长时间内维持利率在低位。[ID: nL4T0ML280]利卡宁的言论也拉低欧元区公债收益率。
标准普尔上周五确认希腊主权债信评级为B-/B，评级展望稳定，并称认为希腊经济正在逐步恢复平衡。
希腊10年期公债 收益率跌19个基点，报6.73%，30年期公债 收益率跌13个基点，报6.59%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价