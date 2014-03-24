金属期市：期铜持稳，受助于对中国将实行刺激措施的预期

* 中国3月制造业PMI初值降至八个月低位

* 上海金属网称中国保税仓库铜库存溢价下降5美元，至95/115美元

* 美元兑欧元上涨，因德国PMI数据疲弱

路透伦敦3月24日 - 期铜价格周一持稳，因投资人认为上周期铜挫至三年半低位的跌势过度，且近期一连串疲弱的中国经济数据引发市场预期中国当局将出台经济刺激措施。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下降至48.1的八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

中国数据疲弱使投资人忧心忡忡，因为中国对原林料需求举足轻重。

德国3月民间部门增长步伐较前月放慢，令投资者失望，且提振美元，使美元计价的金属对欧洲投资人来说更昂贵。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,473美元，周五收报6,480美元。期铜在今年迄今下跌约12%。

“我认为，市场愈发预期中国人民银行将对近期疲弱的经济数据作出回应... 且整体而言，我们看到期铜在近期下跌后盘整，”Marex Spectron分析销售部主管Vicky Sanders说。

欧洲最大的铜冶厂Aurubis 表示，3月全球铜价下滑令欧洲对铜产品的需求上升。消息也支撑期铜价格。

期镍 收报16,110美元，周五收报16,100美元，期锡 从22,825美元上升至22,925美元。期铅 收报2,072美元，上日报2,077美元。

期锌 收报1,945美元，周五报1,952美元。期铝 从1,723美元上涨至1,730美元。(完)

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