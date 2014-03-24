英国债市：英债与德债和美债一起上涨，30年期英债强劲反弹

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透伦敦3月24日 - 英债周一大幅攀升，和德债与美债一起上涨，因一些美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表讲话，试图收回上周作出的可能在明年春季升息的暗示。
30年期英债升幅尤为显着，创下三周来最大单日升幅，该年期英债上周骤降，因英国财政大臣欧思邦宣布调整养老金计划，令长期英债的吸引力下降。
1657 GMT，30年期英债 收益率略低于3.48%，今日下滑5个基点，上周四跳涨6个基点。
野村公债策略师Andy Chaytor称，这暗示投资人现在认为上周英债抛售过度。
10年期英债收益率跌6个基点，报2.69%，回到上周三的水平，此前华盛顿邮报周一报导，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)仍预计美联储在明年下半年前不会加息。 威廉姆斯的讲话令全球主要公债价格大幅攀升。
10年英债表现略胜可比德债，令两者收益率差收窄1个基点，报111个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价