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债券 | 2014年 3月 25日 星期二 02:21 BJT

英国债市：英债与德债和美债一起上涨，30年期英债强劲反弹

路透伦敦3月24日 - 英债周一大幅攀升，和德债与美债一起上涨，因一些美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表讲话，试图收回上周作出的可能在明年春季升息的暗示。

30年期英债升幅尤为显着，创下三周来最大单日升幅，该年期英债上周骤降，因英国财政大臣欧思邦宣布调整养老金计划，令长期英债的吸引力下降。

1657 GMT，30年期英债 收益率略低于3.48%，今日下滑5个基点，上周四跳涨6个基点。

野村公债策略师Andy Chaytor称，这暗示投资人现在认为上周英债抛售过度。

10年期英债收益率跌6个基点，报2.69%，回到上周三的水平，此前华盛顿邮报周一报导，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)仍预计美联储在明年下半年前不会加息。 威廉姆斯的讲话令全球主要公债价格大幅攀升。

10年英债表现略胜可比德债，令两者收益率差收窄1个基点，报111个基点。(完)

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