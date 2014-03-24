拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，因预期中国将出台刺激举措

路透里约热内卢3月24日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周一上涨，因臆测中国可能公布新的刺激举措应对弱于预期的今年第一季制造业数据的頽势。

“中国PMI数据疲弱最初令中国股市受压，但之后市场预期中国政府将出台刺激举措，”SLW首席策略师Pedro Galdi说。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

巴西雷亚尔兑美元 升幅温和，因之前雷亚尔持续上涨，受助于对新的美元资金流进巴西的预期。巴西央行周一公布的数据显示，从3月起至上周四为止，有超过50亿美元流进巴西市场。

墨西哥披索兑美元 升0.35%，连续第三日上涨。(完)

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