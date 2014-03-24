芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因技术性买入和豆粕走强

路透芝加哥3月24日 - 美国大豆期货周一上涨1.2%，因大豆合约在隔夜下跌后出现技术性买盘，以及豆粕市场走强。

指标5月大豆合约在隔夜交易时段跌至追踪其2014年升势的趋势线的低端附近后，技术性买家在期货市场买入。