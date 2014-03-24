芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因技术性买入和豆粕走强

投行观点：Synchrony Financial目标价由45下调至40美元，评级为买入--Jefferies
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路透芝加哥3月24日 - 美国大豆期货周一上涨1.2%，因大豆合约在隔夜下跌后出现技术性买盘，以及豆粕市场走强。
指标5月大豆合约在隔夜交易时段跌至追踪其2014年升势的趋势线的低端附近后，技术性买家在期货市场买入。
对现货大豆市场供应紧张的忧虑提振豆粕价格，尽管经纪表示终端用户需求仍然不旺。
5月豆粕期货 扬升1.4%。
豆油期货需求低迷，该合约连续第四日下跌。
美国农业部周一早上称，最新一周出口检验美国大豆732,132吨，低于市场预期的77-92.5万吨。
5月大豆合约 收高16-3/4美分，报每蒲式耳14.25-1/2美元。
5月豆粕合约 收涨6.1美元，报每短吨462美元。5月豆油合约 跌0.18美分，报40.84美分。
今日CBOT大豆预估成交量为149,949口，豆粕为53,494口，豆油为52,907口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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