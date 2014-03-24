纽约期市：ICE棉花急跌，此前中国宣布调降储备棉投放竞卖底价

路透纽约3月24日 - 棉花期货周一大跌，此前中国宣布调降储备棉投放竞卖底价计划，令市场再度忧虑中国进口需求，且引发一轮多头结清头寸。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 收低2.68美分，或2.9%，报每磅90.63美分，此前大跌至89.84美分的逾两周低位。

全球股市也下跌，因忧虑乌克兰危机且中国经济增长放缓。

刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿指出，2013年度临时收储即将结束，为了保证纺织企业用棉需求，“有关部门决定自4月1日起调整储备棉投放政策，标准级竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨，具体方案将于近日公布。”

棉花在早盘一度抵挡住该消息带来的压力，之后逆转走势，下挫近4%，因市场忧虑中国棉花价格下降对需求带来的影响，以及担忧中国调查政策的影响，中国正准备取消备受争议的棉花收储计划。

棉花价格也面临技术阻力，此前一度上涨至93.75美分日内高位，此为七个月高位，追平但没有升穿在本月稍早触及的同一水平。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)