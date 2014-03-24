美国债市：公债收益率曲线趋平，因臆测美联储升息和准备新债供应

* 在新债供应前，两年期和五年期公债表现较差

* 财政部本周将标售总计960亿美元两年期、五年期和七年期公债

* 两年期/30年期公债收益率曲线收窄至去年7月来最低

* 美联储买入6.48亿美元2024-2031年到期公债

路透纽约3月24日 - 美国公债收益率曲线周一趋平，长债公债价格上升而中期公债价格缩减跌幅，投资人将迎来财政部标售的960亿美元新债供应，他们因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早升息而感到不安。

自美联储主席叶伦上周三称美联储可能在结束目前购债计划后的六个月升息，暗示升息最早可能在明年春季后，中短期公债收益率已跳涨。

“你看到有很多涉及公债收益率曲线的交易活动，资金流出短期公债，流入长期公债，”瑞穗证券公债交易部董事总经理Richard Bryant说，“市场的解译是将预期升息时机推前。”

两年期公债 收益率最高上升至0.47%，此为9月来最高，叶伦讲话前报0.34%。五年期公债 收益率升至1.77%，为1月9日来最高。七年期公债 收益率上涨至1月23日来最高的2.34%。

这些公债缩减大部份跌幅，之后持平，10年期和30年期公债转至平盘上方。

指标10年期公债 价格最新上涨4/32，收益率报2.74%，稍早升至2.78%高位，该收益率高于叶伦讲话前的2.66%。

30年期公债 价格上涨23/32，收益率报3.57%，盘中高见3.70%，在叶伦讲话前报3.62%。

短债跑输长债，也因为投资人继续出脱之前押注公债收益率曲线将走陡的交易。

两年期/30年期公债收益率收窄至313个基点，此为7月来最窄。11月时，该收益率走宽至367个基点。

本周将测试投资人对中期公债的需求，财政部将在周二标售320亿美元两年期公债，周三标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债，以及在周三续发130亿美元两年期浮息债券。

FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，技术面疲弱令市场压力加重，五年期公债收益率突破在大约1.72%的支撑位。

“在周三五年期公债供应前，人们惴惴不安。”他说。

尽管公债下滑，但公司债较可比公债利差收窄，反映投资人寻求固定收益产品中的增量收益率，继续接受较低回报较高风险。

美银美林提供的数据显示，投资级别公司债较公债利差周五收窄至1.20个百分点，此为2007年来最低，高收益的公司债较可比公债利差也收窄至3.76个百分点，接近2007年来最低水平。

美联储买入6.48亿美元2024年至2031年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-20/32 (-01/32) 0.441

五年期公债 98-29/32 (-02/32) 1.731

10年期公债 100-05/32 (+05/32) 2.734

30年期公债 100-32/32 (+23/32) 3.571(完)

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