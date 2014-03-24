加拿大股市：下跌，受累于中国数据疲弱且金矿股走低

路透多伦多3月24日 - 加拿大主要股指周一下滑，因令人失望的中国经济打压市场人气，且金价急跌拖累金矿股下滑，创下逾三个月来最大单日跌幅。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

3月制造业产出分项指数初值降至47.3，为18个月来最低且连续两月在50下方，上月终值为48.8。新订单指数亦连续两月在荣枯线以下，并降至八个月低点。

金矿股下跌，和黄金价格一起走低，因投资人担忧美国升息带来的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌57.21点，或0.40%，报14,278.55点。10大类股中有五种收低。