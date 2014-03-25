表格：美国2月新屋销售较前月下跌3.3%，年率为44万户

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透3月25日 - 美国商务部周二公布，2月新屋销售年率为44万户，为2013年9月来最低，预估为44.5万户，1月修正后为45.5万户，前值为46.8万户。
美国2月新屋销售较前月下跌3.3%，1月为上升3.2%。 经季节因素调整后的2月新屋销售数据如下(单位为千户)：
变动率% 2月 1月 1月前值 12月 12月前值 2013年2月 总户数 -3.3 440 455 468 441 427 445（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。