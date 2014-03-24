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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 64.16 -1.97 -2.98 4952871

搜狐 66.98 -3.52 -4.99 1210486

网易 64.89 +0.41 +0.64 1273514

百度 157.38 -0.93 -0.59 4678755

台湾

台湾积体电路 18.64 +0.11 +0.59 1633231

联电 2.00 -0.01 -0.50 163486

日月光 5.11 -0.01 -0.20 158386

硅品精密 6.63 +0.04 +0.61 711038

和信超媒体 1.54 -0.18 -10.47 1092185

友达 3.38 +0.07 +2.11 142290

中华电信 30.46 -0.07 -0.23 25357

台湾国际航电 54.95 -0.15 -0.27 1228859

香港

中国移动 43.11 +1.56 +3.75 371417

中国联通 12.46 +0.37 +3.06 177432

中国电信 43.16 +1.01 +2.40 15821

中芯国际 3.89 -0.06 -1.52 77919

电讯盈科 4.88 -0.03 -0.61 237

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(整理 张涛；审校 戴素萍)
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