《综述》G7警告若乌克兰危机升级，将对俄罗斯采取更多制裁

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
**乌军结束抵抗**
在华盛顿，共和党与民主党都对G7没有走得更远表示失望。
参议员表示，俄罗斯应该永远被排除G8，而不是暂时排除。
美国国务院的一名发言人强调指出，俄罗斯已因在克里米亚的行动而遭受经济损失。
“俄罗斯股市今年下跌了20%，这是全球表现最差的股指，”发言人Maria Harf对记者表示，“750亿美元的市值蒸发了，主要是因为我们制裁的威力与影响力。”
“俄罗斯货币接近历史低点，因投资者对俄罗斯经济失去信心并转向美元。”
在基辅，代理总统Oleksander Turchinov对议会表示，由于“我们军人的生命与健康受到威胁”，剩余的乌克兰军队及其家属将撤出克里米亚。
这实际上宣布乌军结束了抵抗。
陪同奥巴马的白宫官员们对俄在乌克兰边境集结重兵表示担忧，警告称进一步军事干预将引发对俄的更广泛制裁。
**俄乌对话**
紧张局势可能缓和的一个迹象是，俄罗斯外长拉夫罗夫同意在核安全峰会间隙与乌克兰外长会晤。
西方官员目前不再那么执着于规劝普京放过克里米亚，而是努力阻止其不要掠夺乌克兰的其它地区。
说服欧洲人采取更严厉的制裁可能有些困难。欧盟与俄罗斯之间的贸易规模是美俄之间的10倍，而且是俄罗斯天然气与石油的最大客户。而且欧盟的28个成员国各自与莫斯科之间的关系相差很大。(完)
(编译 许娜/朱晓军/张涛；审校 张涛/孙茉莉)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。