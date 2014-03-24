《综述》G7警告若乌克兰危机升级，将对俄罗斯采取更多制裁

**乌军结束抵抗**

在华盛顿，共和党与民主党都对G7没有走得更远表示失望。

参议员表示，俄罗斯应该永远被排除G8，而不是暂时排除。

美国国务院的一名发言人强调指出，俄罗斯已因在克里米亚的行动而遭受经济损失。

“俄罗斯股市今年下跌了20%，这是全球表现最差的股指，”发言人Maria Harf对记者表示，“750亿美元的市值蒸发了，主要是因为我们制裁的威力与影响力。”

“俄罗斯货币接近历史低点，因投资者对俄罗斯经济失去信心并转向美元。”

在基辅，代理总统Oleksander Turchinov对议会表示，由于“我们军人的生命与健康受到威胁”，剩余的乌克兰军队及其家属将撤出克里米亚。

这实际上宣布乌军结束了抵抗。

陪同奥巴马的白宫官员们对俄在乌克兰边境集结重兵表示担忧，警告称进一步军事干预将引发对俄的更广泛制裁。

**俄乌对话**

紧张局势可能缓和的一个迹象是，俄罗斯外长拉夫罗夫同意在核安全峰会间隙与乌克兰外长会晤。

西方官员目前不再那么执着于规劝普京放过克里米亚，而是努力阻止其不要掠夺乌克兰的其它地区。

说服欧洲人采取更严厉的制裁可能有些困难。欧盟与俄罗斯之间的贸易规模是美俄之间的10倍，而且是俄罗斯天然气与石油的最大客户。而且欧盟的28个成员国各自与莫斯科之间的关系相差很大。(完)