马航事件：马总理宣布失联客机坠入南印度洋，中国要求提供所有证据

纳吉布的声明为空难调查拉开了序幕，这可能是历史上代价最高、难度也最大的空难调查之一。

官方空难调查启动后，马来西亚将有权协调和筛查证据，但是马方可能仍将面临外界批评，尤其是中国。该失联客机上有150多名中国公民。中国曾批评马方搜救不力。

纳吉布在声明中称，Inmarsat数据显示，这架波音 777飞机最后的位置是在澳洲珀斯以西的印度洋上。

纳吉布称，“该位置非常偏僻，远离任何可能降落的地点。因此，根据这一最新数据，我必须非常悲痛和遗憾地通知你们，MH370航班在南印度洋上空终止了旅程。”

中国外交部副部长谢杭生立即要求马方提供所有可以证明失联客机坠入南印度洋的相关卫星数据分析。

美国海军也携带高科技黑匣子探测器前往该海域，这进一步显示搜寻正在取得结果。

所谓的黑匣子是驾驶舱语音及飞行数据记录器。在空难现场，尽快找到黑匣子至关重要，因为其定位信标的信号在30天之后就会逐渐减弱。

MH370航班在从吉隆坡起飞不到一小时后，就于3月8日从民用雷达视野中消失。迄今尚未证实有人看到该飞机踪影，也没人知道究竟发生了什么情况。

在对该飞机的搜寻中，注意力和搜寻力量起初集中在赤道以北，后来逐步转向南印度洋，距离原定航线有数千英里。

调查人员认为，该航班上有人可能关闭了飞机通讯系统。根据军用雷达的部分跟踪记录，该飞机转向西行并再度飞越马来半岛，显然是在有经验的飞行员操控之下。