《路透早报》--3月25日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--法国3月企业景气指数

--德国3月IFO企业景气判断指数

--意大利2月对非欧盟贸易收支

--英国2月消费者物价指数(CPI)、零售物价指数(RPI)

--英国3月工业联盟(CBI)零售销售差

--美国ICSC/高盛连锁店销售、美国Redbook连锁店销售

--美国1月联邦住房金融局(FHFA)房价指数

--美国1月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数

--美国3月消费者信心

--美国2月新屋销售年率

--美国3月里奇蒙联邦储备银行制造业指数

重大事件及官员讲话：

--中国国家主席习近平出席第三届核安全峰会并访问荷兰、法国、德国、比利时和联合国教科文组织总部、欧盟总部(至4月1日)

--中国农业银行及中国人寿发布年报。

--欧洲央行总裁德拉吉在巴黎政治大学发表演讲。

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表讲话。

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约大学货币市场从业人员协会上讲话。

--澳洲央行副总裁洛威在国际金融监管中心会议上致开幕词。

以下为欧美市场时段(3月24日下午5:00至3月25日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G7警告若乌克兰危机升级，将对俄罗斯采取更多制裁

美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。他们还同意各国能源部长一道努力减轻对俄罗斯石油和天然气的依赖，并提高能源安全。他们还敦促国际货币基金组织(IMF)尽快与乌克兰达成协议，以向该国提供急需的金融援助。

--马来西亚总理宣布失联飞机坠毁在南印度洋

马来西亚总理纳吉布宣布，失联的马航MH370客机已坠落在印度洋，机上乘客家属听闻悲痛不已，中国政府亦要求马方提供有关此事的全部证据。纳吉布引述英国公司Inmarsat的突破性卫星数据分析称，马来西亚航空公司失联两周多的MH370航班客机已坠入数千英里以外的南印度洋。航空公司官员称，机上239人或已全部遇难。

--美国制造业PMI扩张放缓，欧元区综合PMI连九个月扩张

行业报告显示，美国3月制造业活动增长放缓，不过增长和招聘速度依然强劲。3月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值降至55.5，虽然不及分析师预期的56.5，但远高于1月的53.7。这暗示冬季严寒天气的不利影响开始减退。

欧元区3月Markit综合PMI则小跌至53.2，低于2月创下的32个月高位53.3。这也稍稍低于路透调查的分析师给出的预估53.3。不过这是该指数连续第九个月处在荣枯分水岭50上方。制造业和服务业均坚实扩张，加之法国经济重归成长之路，欧元区复苏覆盖的基础看似较为广阔。

--旧金山联储总裁威廉姆斯仍预计要到明年下半年升息

根据华盛顿邮报刊登的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯专访，他仍预计美联储在明年下半年前不会加息。他表示，我真的没有看到任何可以预示我们将比之前预期提前收紧货币政策的事情。威廉姆斯也淡化了上周叶伦的讲话。叶伦上周的讲话暗示将在美联储结束购债后六个月左右升息，大约是在明年春季。

--监管机构简化银行间债市开户材料，新立账户闸口或在递进放开

中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。联名下发通知的监管机构包括全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司。就功能而言，同业拆借中心偏市场前台，中债登和清算所偏后台。中债登相关人士向路透表示，开户的先决条件是获得央行上海总部的市场准入备案，上述三家机构再完成各自权属程序。

[市场摘要]

股市：

--美国股市周一下跌，科技股和生物技术股等部份近期表现最好的板块领跌。因担忧乌克兰危机可能升级，投资者抛售部分市场近期最青睐的个股。Nasdaq指数稍早跌至50日移动均线之下，显示短期动能转弱。道琼工业指数收跌26.08点，或0.16%，至16,276.69点；标准普尔500指数下跌9.08点，或0.49%，至1,857.44点；Nasdaq指数收低50.403点，或1.18%，至4,226.385点。

欧洲股市下滑，回吐上周升幅，因投资人担心乌克兰局势，且中国制造业数据不佳，令欧股从近期交投区间的高端回撤。在俄罗斯敞口较大的企业股票承压，美国和欧洲开始就乌克兰问题进行危机磋商。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1%，报1,293.73点，从过去五个交易日交投区间顶部回撤。英国富时100指收低0.56%，报6,520.39点；德国DAX指数重挫1.65%，报9,188.77点；法国CAC-40指数收低1.36%，报4,276.34点

汇市：

--美元兑主要货币普遍走软，此前美国公布的制造业数据疲弱，扰乱了美国公布了一波强劲数据会巩固美联储收紧货币刺激措施计划的预期。欧元兑美元上涨，纽约尾盘升0.33%，报1.3839美元。在数据显示3月德国民间企业成长放缓后，欧元盘中稍早一度下滑。该数据令原本指望德国经济数据改善的投资人失望。

债市：

--美国公债收益率曲线趋平，长债公债价格上升而中期公债价格缩减跌幅，投资人将迎来财政部标售的960亿美元新债供应，他们因美联储可能较预期提早升息而感到不安。指标10年期公债价格最新上涨4/32，收益率报2.74%，稍早升至2.78%高位，该收益率高于叶伦讲话前的2.66%。

--欧元区公债收益率周一下跌，此前数据显示美国制造业放缓，令投资人买回部份之前出售的公债，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能较预期提早升息时投资者出售这些公债。德债收益率跌4.5个基点，报1.59%，回吐叶伦讲话后录得的大部份升幅。最高评级的欧元区公债收益率跌3-4个基点不等。西班牙和意大利公债收益率持平，在美国数据出炉后一度下跌。

油市：

--布兰特原油期货周一走低，美国原油期货小涨，市场交投震荡，因乌克兰危机和利比亚动荡局势引发的供应忧虑抵销了全球最大石油消费国中国制造业数据疲弱给油市造成的拖累。布兰特5月原油期货下跌0.11美元，结算价报每桶106.71美元。美国原油期货上扬0.14美元，结算价报每桶99.60美元。

金属市场：

--黄金价格周一大跌约2%，为近两个月最大单日跌幅，因对冲基金担心美国升息前景，抛售黄金，金价可能从上周触及的六个月高位进一步回撤。在1857 GMT，现货金大跌1.9%，报每盎司1,308.70美元，为1月30日来最大单日跌幅。盘中下挫至2月14日来最低的1,307.54美元。

--期铜价格周一持稳，因投资人认为上周期铜挫至三年半低位的跌势过度，且近期一连串疲弱的中国经济数据引发市场预期中国当局将出台经济刺激措施。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,473美元，周五收报6,480美元。期铜在今年迄今下跌约12%。