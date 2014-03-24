《独家新闻》迪士尼将斥资5亿美元收购YouTube旗下Maker Studios

路透洛杉矶3月24日 - 据知情人士，迪士尼(Walt Disney) 已同意斥资5亿美元收购YouTube旗下最大的网络服务之一Maker Studios，这将使迪士尼成为一家重要的在线视频服务商。

据知情消息人士对路透表示，若Maker Studios达到一定的点击量，价格可能升至9.5亿美元。由于协议尚未宣布，该消息人士要求匿名。

该交易料会很快宣布。这将使迪士尼在在线视频内容和技术领域站稳脚跟。

Maker Studios成立于2009年，负责通过逾55,000个频道向全球超过3.8亿用户制作和发布视频。据消息人士，其视频目前月点击量约为55亿。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)