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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 07:43 BJT

《全球汇市》美元因经济成长疑虑下跌，澳元触及年内高位

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3834 1.3838 -0.03 +0.65 1.3745

美元/日圆 102.19 102.23 -0.04 -2.95 105.30

欧元/日圆 141.37 141.47 -0.07 -2.32 144.73

美元/瑞郎 0.8803 0.8807 -0.05 -1.40 0.8928

英镑/美元 1.6495 1.6496 -0.01 -0.37 1.6556

美元/加元 1.1193 1.1191 +0.02 +5.40 1.0620

澳元/美元 0.9128 0.9132 -0.04 +2.41 0.8913

新西兰元/美元 0.8546 0.8541 +0.06 +4.14 0.8206

澳元/日圆 93.280 93.320 -0.04 -0.61 93.850

新西兰元/日圆 87.330 87.310 +0.02 +1.06 86.410

英镑/日圆 168.56 168.64 -0.05 -3.31 174.33

澳元/新西兰元 1.0676 1.0688 -0.11 -1.59 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/朱晓军/李爽/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵/侯向明/张涛)
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