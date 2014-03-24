《全球汇市》美元因经济成长疑虑下跌，澳元触及年内高位

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3834 1.3838 -0.03 +0.65 1.3745
美元/日圆 102.19 102.23 -0.04 -2.95 105.30
欧元/日圆 141.37 141.47 -0.07 -2.32 144.73
美元/瑞郎 0.8803 0.8807 -0.05 -1.40 0.8928
英镑/美元 1.6495 1.6496 -0.01 -0.37 1.6556
美元/加元 1.1193 1.1191 +0.02 +5.40 1.0620
澳元/美元 0.9128 0.9132 -0.04 +2.41 0.8913
新西兰元/美元 0.8546 0.8541 +0.06 +4.14 0.8206
澳元/日圆 93.280 93.320 -0.04 -0.61 93.850
新西兰元/日圆 87.330 87.310 +0.02 +1.06 86.410
英镑/日圆 168.56 168.64 -0.05 -3.31 174.33
澳元/新西兰元 1.0676 1.0688 -0.11 -1.59 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/朱晓军/李爽/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵/侯向明/张涛)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。