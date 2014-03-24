美国与加拿大经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月25日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月22日当周 -- +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月22日当周 -- +2.8% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 1月 地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8% (较上年同期) +13.3% +13.4% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) -0.1% -0.1% 1400 美国消费者信心 3月 78.6 78.1 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 44.5 46.8 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 3月 -- 负6 3月26日(三) -- 美国建筑许可年率(万户) 2月 -- 101.8 1100 美国抵押贷款市场指数 3月21日当周 -- 369.0 再融资指数 -- 1,528.4 1230 美国耐久财订单 2月 +1.0% -1.0% 扣除运输的耐久财订单 +0.3% +1.1% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% +1.5% 1343 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 54.1 1345 美国Markit服务业PMI 3月初值 -- 53.3 3月27日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值 -- +2.4% 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第四季终值 +2.7% +2.4% 最终销售 +2.4% +2.3% GDP隐性平减指数 +1.6% +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月22日当周 32.5 32 四周均值(万人) -- 32.7 续请失业金人数(万人) 3月15日当周 287.5 288.9 1400 美国成屋待完成销售 2月 持平 +0.1% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 3月 -- 正4 3月28日(五) -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 2月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出 2月 -- +0.4% 个人所得 +0.2% +0.3% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 3月终值 80.5 79.9 现况指数 96.3 96.1 预期指数 70.2 69.4 1430 美国ECRI经济领先指标 3月21日当周 -- 132.9 3月31日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日(一) 1230 加拿大GDP(较前月) 1月 -- -0.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 58.5 59.8 4月1日(二) -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 3月 1,560 1,534 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月29日当周 -- -- 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +1.4% (较上年同期) -- +2.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月29日当周 -- -- 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 52.9 1343 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.2% +0.1% 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.6 53.2 ISM制造业投入物价分项指数 58.6 60.0 ISM制造业就业分项指数 52.6 52.3 ISM制造业新订单分项指数 -- 54.5 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 3月 -- 9.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 戴素萍)