中国证券：农行等五家银行有望率先发优先股，股息率料6.5%-8%--报载

路透上海3月25日 - 中国证券报周二援引业内人士表示，农业银行 等四大国有银行及浦发银行 等五家银行有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元人民币。

报导称，尽管银行发行优先股仍需等待银监会发布相关的具体实施细则，但各家商业银行的优先股方案早已成型。各家方案虽有所不同，但股息率水平料在6.5%-8%这个区间内。

农业银行相关负责人表示，该行确有发行优先股的计划，但具体条款将在优先股试点管理办法发布后进行调整。考虑到公开发行必须付固定股息，但未来利率走势很难判断，所以该行比较倾向于浮动股息，采取非公开发行方式，规模不超过800亿元。

该负责人还表示，该行发行优先股的主要目的是补充一级资本，也能打消市场对该行是否会从二级市场融资的顾虑，预计对该行股票估值有一定的帮助。

目前来看，市场对于农行和浦发等上市银行开展优先股试点预期最高。浦发银行对此回应称，目前该行还要等待银监会等有关部门的配套政策，暂无新动向。

多位券商人士表示，中国上市银行一级资本缺口在未来5年内将逐渐显现，优先股的推出在很大程度上可以缓解上市银行资本补充的压力。据广发证券银行业分析师沐华测算，在未来五年内，中国上市银行的一级资本缺口趋近3,000亿元。其中，平安银行 、农行、民生 、兴业 、华夏 、浦发银行的资本缺口相对较大。

券商分析人士还指出，优先股的优先特性和稳定股息率特性保障了投资回报的相对稳定，且投资风险低于普通股，但优先股不参与剩余利润分配，流动性较差，投资者很难在短期内通过股价变动获益。由于优先股独特的风险收益特性，一般来说，优先股股息回报率高于普通股和债券，较为适合长期投资者。

“7%、8%的收益率对于私募这些资金没有太大吸引力，银行优先股最大的‘玩家’是社保基金、保险资金。”几位参与银行优先股试点方案的人士透露，虽然尚未进入询价阶段，但是社保基金、保险资金这些“大头”对于优先股已经表现出了强烈的兴趣，因为这7%-8%相当于是无风险收益。

不过，如果想要最大程度的吸引长期资金，仍需完善相关配套政策。比如，企业投资优先股获得的股息、红利等投资收益，符合税法规定条件的，可以作为企业免税收入；全国社会保障基金、企业年金投资优先股的比例不受现行证券品种投资比例的限制等。