《中国报摘》--中国证券报3月25日

* 头版头条:

--中国政府网刊登《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，加快推进审批制度改革，取消下放部分审批事项，简化审批程序，优化相关审批流程，推行并联式审批。

* 其他:

--农业银行 相关负责人表示，该行确有发行优先股的计划，但具体条款将在优先股试点管理办法发布后进行调整。考虑到公开发行必须付固定股息，但未来利率走势很难判断，所以该行比较倾向于浮动股息，采取非公开发行方式，规模不超过800亿元人民币。

--《上海证券交易所市场质量报告（2014）》显示，沪市证券交易市场2013年相对买卖价差、价格冲击成本较2012年均有所下降，流动性指数较2012年上升22%，市场深度提高25%。

--财政部网站消息称，将在全国范围内推动建立排污权有偿使用和交易制度，尽快在国家层面出台规范排污权有偿使用和交易的指导性文件，财政部、环保部、国家发改委联合起草的《排污权有偿使用和交易试点工作指导意见》已上报国办。

--贵州茅台 去年实现总营收309.22亿元，同比增长16.88%；净利润151.37亿元，同比增长13.74%。

--国电电力 2013年实现营业收入663.07亿元，同比增长7.04%；净利润62.79亿元，同比增长21.85%。

--上海金融国资改革已经从浦发银行 、国泰君安两大公司开始：浦发以银行业务为主，兼顾信托的金控平台；国君则专注资本市场，以券商业务为主，兼顾基金。上海国际集团将效法淡马锡模式，淡出实业，走以掌握控股权为主要目标的国资管理模式。

--华远地产 拟以不低于2.33元/股的价格，非公开发行不超68,669万股（含），募集资金总额不超16亿元，扣除发行费用后将全部投入北京门头沟项目、北京大兴项目、北京澜悦项目。