《中国报摘》--中国证券报3月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
* 头版头条:
--中国政府网刊登《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，加快推进审批制度改革，取消下放部分审批事项，简化审批程序，优化相关审批流程，推行并联式审批。
* 其他:
--农业银行 相关负责人表示，该行确有发行优先股的计划，但具体条款将在优先股试点管理办法发布后进行调整。考虑到公开发行必须付固定股息，但未来利率走势很难判断，所以该行比较倾向于浮动股息，采取非公开发行方式，规模不超过800亿元人民币。
--《上海证券交易所市场质量报告（2014）》显示，沪市证券交易市场2013年相对买卖价差、价格冲击成本较2012年均有所下降，流动性指数较2012年上升22%，市场深度提高25%。
--财政部网站消息称，将在全国范围内推动建立排污权有偿使用和交易制度，尽快在国家层面出台规范排污权有偿使用和交易的指导性文件，财政部、环保部、国家发改委联合起草的《排污权有偿使用和交易试点工作指导意见》已上报国办。
--贵州茅台 去年实现总营收309.22亿元，同比增长16.88%；净利润151.37亿元，同比增长13.74%。
--国电电力 2013年实现营业收入663.07亿元，同比增长7.04%；净利润62.79亿元，同比增长21.85%。
--上海金融国资改革已经从浦发银行 、国泰君安两大公司开始：浦发以银行业务为主，兼顾信托的金控平台；国君则专注资本市场，以券商业务为主，兼顾基金。上海国际集团将效法淡马锡模式，淡出实业，走以掌握控股权为主要目标的国资管理模式。
--华远地产 拟以不低于2.33元/股的价格，非公开发行不超68,669万股（含），募集资金总额不超16亿元，扣除发行费用后将全部投入北京门头沟项目、北京大兴项目、北京澜悦项目。
--东方明珠 和百视通 同时停牌，引发市场对于上海文化广播影视集团与上海东方传媒集团有限公司整合的遐想。市场预期，作为上海传媒领域国资重要组成的文广集团将继续领军上海国资改革，东方明珠和百视通将是重要的整合平台。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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