日本金融：GPIF评估资产配置的目的并不是要支撑国内股价--理事长

路透东京3月25日 - 日本朝日新闻周二报导，日本政府退休金投资基金(GPIF)表示，该基金资产配置评估的目的并不是要支撑国内股价。该基金拥有1.26万亿(兆)美元资产，为全球最大的养老基金。

GPIF理事长三谷隆博还对该报表示，由于日本债券的收益情况比较低，因此他对降低债券持有规模至一定程度并不担心。

本月稍早一个顾问小组在给厚生劳动省的报告草案中称，GPIF没有必要因为安全性而坚持投资日本公债。

日本首相安倍晋三正在施压该基金增加股票购买，并相对减少债券方面投资，以便增加回报用于应对日本人口迅速老龄化的局面。(完)