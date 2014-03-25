日本金融：GPIF评估资产配置的目的并不是要支撑国内股价--理事长

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透东京3月25日 - 日本朝日新闻周二报导，日本政府退休金投资基金(GPIF)表示，该基金资产配置评估的目的并不是要支撑国内股价。该基金拥有1.26万亿(兆)美元资产，为全球最大的养老基金。
GPIF理事长三谷隆博还对该报表示，由于日本债券的收益情况比较低，因此他对降低债券持有规模至一定程度并不担心。
本月稍早一个顾问小组在给厚生劳动省的报告草案中称，GPIF没有必要因为安全性而坚持投资日本公债。
日本首相安倍晋三正在施压该基金增加股票购买，并相对减少债券方面投资，以便增加回报用于应对日本人口迅速老龄化的局面。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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