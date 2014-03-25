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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 09:29 BJT

欧洲金融：德国和西班牙要求在压力测试中享受特殊待遇，ECB面临考验

**公平竞争环境**

欧洲央行的重要目标在于，希望欧元区所有18国的测试具有一致性，这样测试结果可以直接用于比较。

路透上周曾报导，西班牙的银行已在推动放松监管。原监管规定要求，若担保品当前估值已过期超过一年，需要对其进行独立评估。

知情人士向路透表示，德国的银行也在游说反对就估值较早的担保品进行自动减记。他们称德国房市稳定，而且没有必要频繁估值。

欧洲央行拒绝对具体情况置评，但是一位发言人称，测试手册中不包含规则例外情况，这也符合建立信心以及所有银行公平竞争的目标。

两位知情人士表示，欧洲央行已明确说明，不会为某国监管当局或银行的需求而调整测试，因为这样会招来更多请求。(完) (编译 王翔琼/朱晓军；审校 张涛/侯向明)
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