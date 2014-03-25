欧洲金融：德国和西班牙要求在压力测试中享受特殊待遇，ECB面临考验

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
**公平竞争环境**
欧洲央行的重要目标在于，希望欧元区所有18国的测试具有一致性，这样测试结果可以直接用于比较。
路透上周曾报导，西班牙的银行已在推动放松监管。原监管规定要求，若担保品当前估值已过期超过一年，需要对其进行独立评估。
知情人士向路透表示，德国的银行也在游说反对就估值较早的担保品进行自动减记。他们称德国房市稳定，而且没有必要频繁估值。
欧洲央行拒绝对具体情况置评，但是一位发言人称，测试手册中不包含规则例外情况，这也符合建立信心以及所有银行公平竞争的目标。
两位知情人士表示，欧洲央行已明确说明，不会为某国监管当局或银行的需求而调整测试，因为这样会招来更多请求。(完) (编译 王翔琼/朱晓军；审校 张涛/侯向明)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM