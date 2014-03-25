《中国重要政经日程》--3月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
============================今日重要政经日程=======================
3/25（二）
--2014狮山论坛在广东省佛山市南海区举办，主题为“新型城镇化模式探索”。
*--中国国家主席习近平3月22日至4月1日出席第三届核安全峰会并访问荷兰等四国。
============================近期重要政经日程========================
3/26（三）
*--国家发改委上午9:30于发改委中配楼三层大会议室请农经司有关负责同志，围绕近年来农业和农村基础设施建设情况及下一步工作安排举行新闻发布会并答记者问。
--金麟2014量化投资与对冲基金年会在北京中国人民大学举行。
--2014福布斯中国潜力企业投资论坛在上海举行。
3/29（六）
--发展中国论坛2014年年会在北京举行。
3/30（日）
*--第三届岭南论坛在广州举行。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
4/13（日）
--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。
5/14（三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选