更正-《焦点》港资银行对大陆企业贷款激增，信贷风险令人关切(3月25日)

(更正：因英文原文有误，修改内文第五段措词，以厘清“分析师估计”港资银行所占比重最大，非“国际清算银行”)

路透香港3月25日 - 短短几年时间里，香港银行业对中国的贷款从零急剧增加到4,300亿美元，让人不禁担心，在中国经济成长减速、债务违约令投资者倍感不安的时候，港资银行在大陆的信贷风险敞口是不是太高了。

即便不良贷款只是小幅增加，也会对香港银行业的获利产生严重影响，这意味着，未来一年香港银行业将成为中国债券市场的一项敏感指标。

本月稍早国内债券首次发生违约，再加上浙江兴润置业投资有限公司 等多宗企业破产的消息，使人关注到，中国企业债务这样史无前例的激增，目前已出现了要解决的迹象。

“香港银行业放给中国企业的贷款质量并未得到检验，”法国巴黎银行驻新加坡的外汇和利率策略主管Mirza Baig说。“在风险敞口迅速上升的背景下，这让人担心。”

国际清算银行(BIS)数据显示，去年外资银行对中国贷款达到1万亿(兆)美元，而10年前几乎为零。分析师估计，这些贷款中港资银行所占比重最大。而香港金融管理局报告显示，目前未偿还贷款规模为4,300亿美元，相当于香港国内生产总值(GDP)的165%。

香港金管局的数据显示出类似的惊人增长。截至2013年末，在香港银行业的贷款总额中，对中国的净贷款所占比例接近40%，2010年时该比例还是零。

在另一金融中心新加坡，对中国的贷款同样大幅增加，不过政府数据显示，对华贷款规模仅相当于新加坡GDP的15%。

该贷款市场曾经由外资银行主导，现今香港和新加坡本地银行已经接手。全球金融危机之后融资成本变得低廉，中国借款人渴求资金，以及中国经济稳健成长，吸引本地银行进入这个市场。

“香港银行业抓住了境内与离岸人民币利率之间的套利机会，”香港咨询公司Gavekal Dragonomics的策略师Cathy Holcombe表示。

**汇率风险**

港资银行的4,300亿美元贷款没有按贷款类型细分。但穆迪投资服务公司金融机构部门执行董事Stephen Long称，“相当一部分”是低风险贷款如贸易融资。其中可能包括向在内地经营的香港蓝筹股公司提供的贷款，以及由中资银行担保支持的贷款。

然而，贸易融资同样有可能掩藏着押注人民币升值的投机性资金流动。在这种交易中，投资者和公司伪造贸易收据，将外币转换成人民币，躲避资本管制。

今年人民币下跌可能也降低债务人偿还贷款的能力。人民币已跌近3%，抹去2013年涨幅，且有可能录得1992年以来3月当季的最差表现。

“这些贷款即便有担保，大多也完全没有对冲操作，汇率波动意味着部分银行可能会蒙受巨额汇率损失，”欧洲一大型银行交易员表示。他拒绝透露身份，因其未获授权对媒体公开发表讲话。

股市和信贷市场分析师还表示，很大一部分贷款流向中国房地产和金融领域，以及钢铁等产能过剩行业，而监管层正试图控制这些领域的信贷。

可以肯定的是，香港银行业者的资本缓冲远高于国际最低要求，香港金管局尚未就信贷发布预警。

香港金管局表示，其在“密切关注”该行业的信贷曝险，预计银行业者“将保持非常强劲的管控系统以应对面临的具体风险”。

但投资者显得更加担心。截至上周末，香港证交所恒生金融业指数 今年跌幅超过13%。该指数周一上扬，因寄望中国政府推出刺激举措以支撑经济。

分析师表示，东亚银行 和中国银行(香港) 对中国曝险最大，分别占其贷款规模的46%和27%。后者还是中国人民银行指定的所有人民币相关交易清算行。相关银行对置评要求未予回复。

**风险**

香港的不良贷款率目前处于0.5%的纪录低位。但巴克莱资本表示，若不良贷款率重返3.5%的长期平均水平，4月开始的下一财年本地银行税前获利则将较当前预期减少近20%。

渣打银行 和汇丰 等规模较大的全球性银行面临的风险较小，因其拥有庞大的资产负债表。

巴克莱指出，如果不良贷款率重返3.5%水准，东亚银行税前获利将减少10%，大新金融集团 和永亨银行 税前获利可能均将减少近六分之一。大新和永亨都未回复要求置评的电话。

巴克莱银行业分析师Sharnie Wong表示，港资银行资产质量面临的最大两个风险因素是：中国经济大幅放缓及美国利率上升。第一个因素可能降低借款人的偿债能力；第二个因素则将增加银行融资成本，从而压缩利润率。

虽然中国官方公布的不良贷款率为1.0%，但银行业人士估计实际数字介于5-10%。

Wong和其他分析师认为，随着全球利率上升，各银行的利率及不良贷款率也将上扬。全球利率上升，部分是因为美国和欧洲经济体质改善。