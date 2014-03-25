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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 08:26 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月25日-4月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月25日(二)

北京--世界银行/中国国务院发展研究中心(DRC)发布中国城市报告。中国财长楼继伟和世界银行常务副行长英德拉瓦蒂将在论坛上讲话(0100)。

阿布贾--第七届非洲联盟(AU)经济部长和财长大会、联合国非洲经济委员会(ECA)非洲财长、计划与经济发展部长大会召开，主题为“包容与革新性发展的非洲工业化”(至3月30日)。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开外国媒体记者会(0300)。

比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议(至3月27日)。

布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议(1300)。

3月26日(三)

曼谷--泰国央行发布3月利率会议记录(0200)。

3月27日(四)

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

3月28日(五)

香港--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资年会上，就当前经济形势和货币政策发表演说(0130)。

3月31日(一)

暂无重要经济事件。

4月1日(二)

孟买--印度央行宣布2014-15年度货币政策声明(0530)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至4月2日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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