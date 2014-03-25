《新兴市场重要经济事件预告》--3月25日-4月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月25日(二)
北京--世界银行/中国国务院发展研究中心(DRC)发布中国城市报告。中国财长楼继伟和世界银行常务副行长英德拉瓦蒂将在论坛上讲话(0100)。
阿布贾--第七届非洲联盟(AU)经济部长和财长大会、联合国非洲经济委员会(ECA)非洲财长、计划与经济发展部长大会召开，主题为“包容与革新性发展的非洲工业化”(至3月30日)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开外国媒体记者会(0300)。
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议(至3月27日)。
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议(1300)。
3月26日(三)
曼谷--泰国央行发布3月利率会议记录(0200)。
3月27日(四)
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
3月28日(五)
香港--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资年会上，就当前经济形势和货币政策发表演说(0130)。
3月31日(一)
暂无重要经济事件。
4月1日(二)
孟买--印度央行宣布2014-15年度货币政策声明(0530)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至4月2日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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