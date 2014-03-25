《全球重要经济事件一览表》--3月25日-4月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月25日(二)
纽约--美国财政部长杰克卢在公民预算委员会(CBC)餐会上讲话，并接受CBC公民服务奖章(0000)。
巴黎--欧洲央行总裁德拉吉在巴黎政治大学发表演讲(1600)。
巴黎--德国央行总裁魏德曼在德国的外国媒体俱乐部讲话(1630)。
伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行新闻发布会，公布斯洛伐克季度宏观经济的最新预估(1200)。
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表讲话(2000)。
纽约--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约大学货币市场从业人员协会上讲话(2300)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在国际金融监管中心会议上致开幕词(2230)。
3月26日(三)
纽约--德国央行理事Andreas Dombret在纽约证券交易所(NYSE)就“欧洲现状--内部观点”讲话(1230)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在ABC-德勤论坛(ABC-Deloitte Forum)讲话(1230)。
悉尼--澳洲央行公布金融稳定评估报告(0030)。
3月27日(四)
苏黎世--瑞士央行官员Fritz Zurbrugg及Dewet Moser在苏黎世货币市场活动发表演讲。
伦敦--欧洲央行管理委员会成员诺亚在英国商业经济学家协会发表演说(1800)。
赫尔辛基--芬兰财政部长乌尔皮莱宁和经济部长Jan Vapaavuori在新闻发布会就欧盟的银行业联盟讲话(0930)。
奥斯陆--挪威央行举行利率会议。
3月28日(五)
香港--芝加哥联储总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资会议上就当前经济形势和货币政策发表讲话(0130)。
3月30日(日)
芝加哥--2014年全国机构间社区再投资大会(National Interagency Community Reinvestment Conference)(至4月2日)。发言人包括：美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)和美国通货监理官Thomas Curry。
3月31日(一)
暂无重要经济事件。
4月1日(二)
伦敦--威斯敏斯特商业论坛主题研讨会：银行业改革的下一步--竞争、稳定与标准。英国央行副总裁贝利讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/郑茵)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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