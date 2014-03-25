全球金市：现货金接近一个月低点，担忧美国提早升息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示的升息时间要早于很多市场人士预期，损及了黄金规避通胀的魅力，一些黄金投资者转向看空金价。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周一黄金持仓量较上周五增加0.6%至821.47吨，上周五报816.97。
美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。 (完)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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