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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 08:35 BJT

全球金市：现货金接近一个月低点，担忧美国提早升息

上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示的升息时间要早于很多市场人士预期，损及了黄金规避通胀的魅力，一些黄金投资者转向看空金价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周一黄金持仓量较上周五增加0.6%至821.47吨，上周五报816.97。

美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/孙茉莉; 审校 张荻)
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