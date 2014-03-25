中股业绩：贵州茅台去年实现净利151.37亿元，同比增长13.74%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透上海3月25日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周二公布年报，去年实现净利151.37亿元，同比增长13.74%；预计2014年度实现营业收入较上年同期增长3%左右。
年报显示，去年公司实现营收309.22亿元，同比增长16.88%，每股收益14.58元。公司分红预案为每10股派发现金红利43.74元。
年报称，去年共生产茅台酒及系列产品基酒52,487.12吨，同比增长22.56%。实现营业利润217.92亿元，同比增长15.72%。
公司指出，从根据行业现状、市场形势和公司的发展战略，预计公司2014年度实现营业收入较上年同期增长3%左右。
“目前行业仍处于深度调整中，复苏时点难以把握，行业未来将会是挤压式‘缓增长’阶段，即使有所恢复，也难以再现高增长，预计2014年将是白酒行业发展更加困难的一年。”年报称，而政策方面对酒类产品尤其高端产品的消费限制性政策态势将常态化和制度化。
公司将进一步加大对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施、道路工程及科研设施等项目的建设。2014年，预计所需基本建设资金约699,000万元，公司将采用自筹或其它方式来解决所需资金。
贵州茅台周一收报171.29元，过去一个月累计上涨16%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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