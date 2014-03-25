中股业绩：国电电力去年实现净利62.79亿元，同比增逾两成

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透北京3月25日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周二公布，2013年实现净利润62.79亿元人民币，同比增长21.85%，公司并迎来经营业绩最佳的一年，主要因电煤价格下行，以及公司大力实施转型升级战略。
年报显示，该公司去年实现营业收入663.07亿元，同比增长7.04%；基本每股收益0.364元；拟每10股派发现金红利1.3元（含税）。
截至2013年底，国电电力控股装机规模达到4,050.03万千瓦。其中，火电机组2,983.75万千瓦、水电机组776万千瓦、风电机组271.18万千瓦、太阳能机组19.1万千瓦。
该公司去年全资及控股发电企业累计完成发电量1,883.38亿千瓦时，上网电量1,783.14亿千瓦时，同比分别增长8.96%和9.02%；供热量完成5,024万吉焦，同比增长9.63%。
国电电力2014年计划完成发电量1,916.98亿千瓦时，完成供热量5,418万吉焦。
国电电力周一收报2.35元，过去一个月累计上涨2.62%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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