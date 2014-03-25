国际油市：美国原油下跌，官员考虑恢复开放德州一关键航道

路透东京3月25日 - 美国原油期货周二早段回吐涨幅，在每桶99美元略上方浮动。有消息称美国官员在考虑恢复开放德州一条重要的航道，该航道的关闭上日提振油价。

0005GMT，美国5月原油合约 跌0.25美元报每桶99.35美元，周一收升0.14美元。

美国当局料“小范围”恢复休斯顿船运航道，但周一没有给出货轮开始恢复通行的时间表，之前一油驳泄露导致该航道关闭三天，迫使美国第二大炼厂减产。

美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。

利比亚国家石油公司(NOC)表示，El Feel油田停工将导致周二全国石油日产量降至15万通左右，之前通往Mellitah港口的管道关闭。 (完)

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