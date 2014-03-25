路透专访：乌克兰风险或加速美国天然气出口的审批--道达尔子公司主管

路透韩国高阳3月24日 - 法国石油公司道达尔英国子公司Total Gas & Power总裁Philippe Sauquet表示，俄罗斯和西方国家之间的紧张情势可能推动美国加速审批更多天然气出口项目，因欧洲正在寻求其他燃料供应管道。

自从俄罗斯本月吞并克里米亚以来，欧洲益发担心能源供应能否无虞。俄罗斯过去数年曾在爆发地区争端时减少天然气供应。

不过，Sauquet周一在采访时对路透表示，欧洲和俄罗斯之间的天然气供应关系不太可能轻易破裂。

“虽然我们有些担心，但归根到底还是有信心的...假以时日会达成原来的平衡...估计这次也是这样”他表示。

“俄罗斯和欧洲至少无法轻易分道扬镳。”

Sauquet本周在韩国参加一个国际天然气会议。

由于从俄罗斯经由乌克兰供应天然气的风险升高，Sauquet表示，他认为美国国会和能源决策者将会加快美国天然气出口的审批过程。

不过，美国方面释出的讯息较为混乱，一些议员希望在出口审批上保持缓慢进程。也有人指出，加快审批对当前危机无济于事，因为在2017年前美国液化天然气 (LNG)不太可能全面出口。

Sauquet并表示，俄罗斯和西方国家的关系恶化，不太可能会影响Yamal的LNG项目。该项目目前还在初步阶段。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)